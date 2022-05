Zomerbar SOMMAR is terug vanaf 1 juni, met een drieluik aan foodpartners

“De succesvolle samenwerking met Nick Bril in 2020 en Mesa - het restaurant van Tomorrowland - in 2021, twee keer in volle coronaperiode, heeft ons veel geleerd”, vertelt mede-oprichter Jan Van Leuffel. “Nu we weer ‘free’ zijn, is er meer behoefte aan vrije rondgang, een praatje slaan en bewegen doorheen SOMMAR. Vandaar dat we dit jaar kiezen voor meer toegankelijke gerechten, maar met dezelfde ambities rond kwaliteit en smaak. Gerechten die je alleen, per koppel of in groep kan bestellen en sharen.”