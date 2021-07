Zoektocht in Ourthe hervat naar man die stiefdochters probeerde te redden, maar zelf in problemen kwam

De feiten vonden zondag rond 18.15 uur plaats. Twee meisjes waren in de Ourthe aan het zwemmen en verkeerden in nood. Hun stiefvader, geboren in 1991, probeerde hen te redden. Een van de meisjes geraakte zonder hulp uit het water. Toen hij het andere meisje wilde helpen, raakte hij zelf in de problemen. Ook dat meisje raakte uit het water, maar de man was plots verdwenen. De moeder stelde dit pas laat vast, ze had haar handen vol met het kalmeren van haar dochter. De brandweer van Hoei kwam met duikers ter plaatse voor een zoekactie. Het slachtoffer werd niet gevonden.