“Zoals Red Bull, maar dan gezonder”: eerste matchabar van het land opent deuren in Antwerpen

“Ik wil matcha met iedereen delen”, zegt Leila Abasova (36). De Litouwse onderneemster opende haar eigen ‘Matcha Studio Kukai’ op het Antwerpse Falconplein, de grens tussen het Schipperskwartier en het Eilandje. Ooit een beruchte buurt voor zaken die het daglicht maar beter niet konden zien, maar vandaag helemaal opgekuist, een hotspot voor jongelingen. Matcha-koningin Abasova - misschien is ze wel een van de grondleggers van het drankje in ons land? - vond er een pand, op nummer 37. In Amsterdam baatte ze in het weekend al een pop-up matchabar uit, maar na haar verhuis naar Antwerpen wilde ze daar iets permanents van maken: “In Amsterdam was ik al de eerste met dit concept”, zegt ze. “En ook in België is matcha nog niet populair genoeg. Nochtans is het de perfecte energieboost en o zo gezond.”