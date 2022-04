Zo vierden 2300 zesdejaars de grootste 100 dagen-fuif van het land: "Verder studeren? Da's een vraag voor volgend jaar”

BORGERHOUT Doorstart Where House brengt Braziliaan­se tech­no-trots naar Antwerpen

Sinds het heengaan van danstempel en vrijhaven Petrol eind 2016, leidt techno-festijn Where House een nomadisch bestaan. Na een avontuur in Gent kwam het feestconcept in 2019 terug naar de Koekenstad en na vier edities in Ampere heeft Where House nu zijn stek gevonden in Trix. Op het programma komend weekend onder andere de Braziliaanse The Lady Machine en de Nederlandse Lenson.

13 april