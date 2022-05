ZNA-ziekenhuizen op zoek naar nieuw bloed: jobbeurs om 232 vacatures in te vullen

Antwerpen Stad wil jongeren motiveren hun diploma te halen en doet oproep aan werkgevers

Stad Antwerpen roept werkgevers op om jongeren die bij hen stage lopen te motiveren hun diploma te behalen, met een vast contract in het vooruitzicht. Door de krapte op de arbeidsmarkt worden jongeren verleid om snel in te gaan op openstaande vacatures. Dat gebeurt vaak nog voordat ze hun diploma hoger secundair onderwijs halen. Met het programma A’REA UP wil de stad er voor zorgen dat meer jongeren een kwalificatie behalen in het Antwerps onderwijs.

9 mei