ZNA slaakt noodkreet: "De besmettingskraan moet dicht”

Het tij keren

Katrien Bervoets, algemeen medisch directeur ZNA: “De besmettingskraan moet écht dicht. Blijven discussiëren gaat ons niet helpen. We moeten er te allen prijze voor zorgen dat zorgverleners kunnen volgen en dat we mensen kunnen blijven helpen. Dus ook na een zwaar ongeval, beroerte of hartaanval. Want dat kan ook jou overkomen, of de personen die je heel graag ziet. Met de hulp van iedereen kunnen we het tij nog keren. Daarom vragen we met héél ons hart: beperk je contacten. Draag een masker correct, dus ook over je neus. Was je handen en ventileer. Hou afstand. Laat je testen bij klachten. En laat je vaccineren. Zo heb je tot 14 keer minder kans dat je onnodig op intensieve zorg terechtkomt.”