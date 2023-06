ZNA organiseert kampioenschap telefoonwerpen

Antwerps project Vader­kracht onder­steunt vaders met migratie­ach­ter­grond bij opvoeding

In Antwerpen is zaterdag het project Vaderkracht afgerond, een initiatief dat vaders met een migratieachtergrond ondersteunt bij hun opvoedingstaken. Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open VLD) ging tijdens het slotevent in gesprek met een aantal deelnemers.