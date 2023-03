ZNA en GZA Ziekenhuizen openen Digipunten om mensen online wegwijs te maken

Om patiënten en hun familie te helpen met hun vragen over computer, smartphone en online toepassingen, openen de Antwerpse ziekenhuizen ZNA en GZA Ziekenhuizen in samenwerking met Digibank Antwerpen twee Digipunten. Op de Digipunten tonen Digihelpers mensen bijvoorbeeld hoe Itsme werkt en hoe ze online een afspraak kunnen maken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een op de twee Vlamingen niet goed kan werken met digitale toepassingen.

De Digipunten zijn open op donderdagvoormiddag in ZNA Middelheim en donderdagnamiddag in GZA Ziekenhuizen campus Sint-Vincentius. Bij de Digipunten helpen Rachid en Eva van Digibank Antwerpen mensen op weg met basisvragen over werken met de computer, tablet, smartphone, internet en e-diensten. Ze geven praktische uitleg en tips over hoe je een app installeert, Itsme gebruikt, online een afspraak maakt, een online formulier invult of een mail verstuurt.

“We merken dat heel wat mensen moeite hebben om digitaal mee te zijn. Zo krijgen we regelmatig vragen over Itsme. Die toepassing heb je nodig om in te loggen op het elektronisch patiëntendossier dat we vorig najaar hebben ingevoerd. Om onze online toepassingen toegankelijk te maken voor iedereen, openen we twee Digipunten. Daar tonen we mensen hoe ze met ons kunnen communiceren met de computer, tablet of smartphone", aldus Fons Duchateau, integratiemanager en netwerkcoördinator Netwerk ZAS (Ziekenhuis aan de Stroom, de fusie van ZNA en GZA Ziekenhuizen op 1 januari 2024).

Gezondheidszorg voor iedereen

De ziekenhuizen ondertekenen ook een engagementsverklaring met Welzijnszorg. Daarin onderschrijven ze blijvend aandacht te zullen hebben voor toegankelijkheid op verschillende vlakken. “De engagementsverklaring past in de campagne ‘iedereen digitaal?!’ waarin Welzijnszorg de impact van digitalisering op mensen in armoede onder de aandacht brengt. ZNA en GZA Ziekenhuizen zijn de eerste ziekenhuizen die zich geëngageerd hebben om ook hun eigen digitale drempels in de kaart te brengen en aandacht te hebben voor digitale uitsluiting. Zo blijft gezondheidszorg toegankelijk, ook voor mensen die niet digitaal actief zijn”, aldus Koen Trappeniers, directeur Welzijnszorg.

De hulp en begeleiding in een Digipunt zijn gratis. Iedereen is welkom: niet alleen patiënten en hun naasten, maar ook familie en vrienden.

