ZNA bouwt nieuw ‘digitaal’ ziekenhuis met elektronisch patiëntendossier voor 1,6 miljoen mensen: “Vier dagen lang geen geplande operaties en opnames, spoed en intensieve zorg blijven wél draaien”

Bij Gasthuiszusters Antwerpen (GZA), waarmee ZNA tegen januari 2024 fuseert, hebben ze de hele digitale operatie al in juni uitgevoerd. Daar ging het om zowat 1 miljoen dossiers. Maar nu is er de ‘big bang’ bij ZNA. Woordvoerder Tom Van de Vreken: “Dat noemen we zo omdat het hele ziekenhuis tegelijkertijd een nieuw pakket in gebruik neemt. Alles moet veilig en secuur verlopen. Daarom verminderen we onze capaciteit tijdens de overgangsperiode. Die afbouw is deze maand al gestart, andere ziekenhuizen in de regio springen bij.”