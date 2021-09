Zjuul Krapuul stapt na 44 jaar uit Katastroof na conflict met Jos Smos: “Jos vindt het belangrijker om zijn zoon in de band te halen dan om met mij verder te gaan”

Zjuul Krapuul, alias voor Robert Orens, was al lid van de muziekband sinds 1977. De muzikant wil echter niet helemaal van het toneel verdwijnen: “Graag nog even zeggen dat ik nog steeds beschikbaar ben als presentator voor festivallekes of voor een kort akoestisch optreden!”, geeft hij mee. Ook bedankt hij enkele leden van zijn entourage: “Ik wil graag iederéén bedanken die mij deze mooie tijd hebben laten meemaken … niet in het minst Dino en Tom, die er altijd samen met mij uren van tevoren al bij waren. Ook Wouter en Eli, die mij een hart onder de riem gestoken hebben.” De zanger bedankt opvallend genoeg ook Jos Smos, want er zijn ‘ooit andere tijden geweest’.

Familieband

Dit is een tweede klap op korte tijd voor de Antwerpse muziekgroep. In mei maakte Steven ‘Stef Bef’ Boers bekend dat ook hij een stap achteruit zette. De zanger en gitarist kon zich niet langer vereenzelvigen met Zjuul Krapuul, die volgens Boers sympathieën uit voor de voortvluchtige Jürgen Conings. Zjuul Krapuul en Jos Smos gingen dan maar op zoek naar een vervanger. Eli, zoon van Jos, was een kanshebber, maar dat was buiten Zjuul Krapuul gerekend. Hij wilde in geen geval deel uitmaken van een familieband.

Volledig scherm Zjuul Krapuul, Stef Bef en Jos Smos. © Kos

Katastroof leeft voort

Het vertrek van Stef Bef en nu ook Zjuul Krapuul betekent niet het einde voor de band. Jos ‘Smos’ Hermans vertelt op Radio 2 dat ze blijft voortbestaan met twee nieuwe leden: “We gaan door met mijn zoon en met een zekere Wout Stout, die al twee keer met ons heeft opgetreden en een goede indruk heeft nagelaten.”

Katastroof is een cultgroep die in het plat Antwerps zingt. Ze begonnen in 1977 en zongen toen vooral café- en drinkliederen, dikwijls uit protest tegen kerk en religie in het algemeen. Hun protestsongs zijn overladen met politieke en maatschappelijke thema’s en gaan van frivool humoristisch tot sarcastisch tot gewaagd, seksistisch en controversieel. Hun bekendste nummers zijn ‘Zuipen’, ‘Met De Wijven Niks As Last’ en ‘De Paterkesdans’.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.