Zijn Fierensblokken écht betaalbaar voor jonge starters? PVDA en N-VA bekvechten over huurprijzen

Antwerpse ji­u-jitsukampi­oen jaagt op WK in Mongolië grootste droom na: “Schitteren op Wereldspe­len in China”

Ze lopen niet dik, de Belgen die internationaal hoge toppen scheren in vechtsport jiu-jitsu. Maar dat is zonder de Berchemse bakkerszoon Louis Cloots (27) gerekend. Hij gaat op het WK in het Mongoolse Ulaanbaatar op 17 juli resoluut voor goud in de klasse tot 62 kilogram. “De droom is deelname aan de Wereldspelen in 2025, voor onze sport zowat de Olympische Spelen.”