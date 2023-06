Zijn er nog tickets? Hoe geraak ik er? En hoe werkt het nieuwe cupsysteem? Alle antwoorden over Live is Live op Antwerpse Linkeroever

“Hij reed te snel en gebruikte geen richting­aan­wij­zers”: rechter beslist in beroep over lot van vrachtwa­gen­chauf­feur die joodse zusjes doodreed

Tom D., de vrachtwagenchauffeur die op 24 augustus 2021 de joodse meisjes Lali (9) en Gitti (1,5) aanreed in de Lange Leemstraat, kreeg in november vorig jaar 6 maanden cel met uitstel van de politierechtbank. De procureur had in de zaak alvast een veel zwaardere straf gevorderd. “De verantwoordelijkheid van de chauffeur in dit dossier is verpletterend.”