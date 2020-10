Ziekenhuis zocht 100 ‘zorgbuddy’s’ om personeel uit de nood te helpen, anderhalve dag na oproep blijken er al meer dan 900 kandidaten: “Als ik hierdoor besmet raak, is het maar zo”

“Er komt iets op ons af waar we heel ongerust van worden”, vertelt Sonja Sommeryns, stafmanager bij ZNA en mede-organisator van het project. “Dit kunnen we op lange termijn niet trekken, we geraken er met ons eigen personeel gewoonweg niet. Daarom riepen we het project ‘zorgbuddy’ in het leven: dinsdag deden we een oproep naar buddy’s, die het personeel wat werk uit handen kunnen nemen.”

Veerkracht

“Ons personeel is nog niet gerecupereerd van de eerste golf en wordt nu gepakt in snelheid", aldus Sommeryns. “De zorgbuddy’s zijn nodig om er op langere termijn voor te zorgen dat ons personeel dit blijft volhouden. Ze helpen bijvoorbeeld bij maaltijdbedeling, verschoning van bedden, voorbereiding van opnamedossiers of beantwoorden van telefoons.” De buddy’s krijgen een correcte verloning en een contract van drie maanden. “Al kan die periode nog verlengd worden, want ik denk niet dat dit snel zal overwaaien.”

Positief blijven

De eerste lichting zorgbuddy’s wordt vandaag opgeleid en gaat maandag aan de slag. Eén van hen is Ines Kerckhofs (29) uit Merksem. “Mensen helpen en verzorgen zit in mijn bloed, ik heb zelf ook een tijdje in de zorgsector gewerkt”, vertelt Ines. “Mijn vorige job liep af, en toevallig zag ik de oproep van ZNA voorbij komen. Ik dacht meteen: ‘Dat is iets voor mij.’” De komende drie maanden zal Ines een handje toesteken in ZNA Jan Palfijn. “Ik ken geen mensen die zelf in het ziekenhuis hebben gelegen door COVID-19, dat is ook niet mijn beweegreden. Ik wil mensen helpen.” Of Ines bang is om drie maanden op een covidafdeling te staan? “Nee, als ik ziek word, is het ook maar zo. We moeten positief blijven, en we moeten er samen door.”