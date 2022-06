Zeven verdachten opgepakt voor invoer van 1,7 ton cocaïne

Een getuige belde op 16 maart 2022 naar de politiezone Minos met de melding van verdachte praktijken in een loods aan de Merksemsebaan in Wijnegem. Bij aankomst van de politie kozen drie mensen de vlucht in een auto. Bij nazicht in de loods werden in een Nederlandse camionette pakken cocaïne gevonden. En ook verder in het magazijn lagen pakken cocaïne. In totaal gaat het om liefst 1,7 ton cocaïne, goed voor een straatwaarde van 45,9 miljoen euro. Alles wijst erop dat er op dat er een uithaling of verdeling van een partij cocaïne plaatsvond.