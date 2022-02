“Zestigplussers die hun voorraad vibrators komen inslaan, ik vind dat prachtig”: Kloosterstraat neemt afscheid van iconische ‘Erotische Verbeelding’

Antwerpen Antwerpen sluit stedelijke parken en begraaf­plaat­sen

In Antwerpen worden vrijdag om 12 uur alle stedelijke parken en begraafplaatsen gesloten door het voorspelde stormweer. In de loop van zaterdag gaan ze in principe terug open, na een controle door de stadsmedewerkers. Dat meldt de stad in een persmededeling.

17 februari