Zestien leden van Antwerps Kazou-kamp naar ziekenhuis nadat ze bedorven vis eten in Italië

Wilrijk “Ze hebben zich nog kéihard geamuseerd”: Wilrijkse scouts komen uitgeput maar opgelucht toe aan lokalen na intens kamp

Druppelsgewijs arriveerden zaterdagnamiddag de bussen met zo’n 260 leiding en leden van scouts Oosterveld aan de lokalen in Wilrijk. Ze kregen eerder deze week bevel van de burgemeester van Samreé om hun kampterrein te verlaten na geluidsoverlast, maar trokken naar de Raad van State en sloten alsnog hun kamp in alle schoonheid af. Naast een aantal uitgeputte jongeren zagen we vooral veel opgeluchte gezichten, ook bij de ouders: “De hele situatie heeft ons nog meer vertrouwen in de leiding gegeven.”

31 juli