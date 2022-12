Zes voertuigen lopen schade op door voorwerp op Antwerpse ring, lange files: uur aanschuiven op E34 en E313, op ring zelf dik half uur

Antwerpen REPORTAGE. Bewoners Van de Wer­vestraat zijn ‘bus-o-stra­de’ voor hun deur beu: “1.600 bussen per dag, dat is onhoudbaar”

Het district Antwerpen gaat in 2024 en 2025 de drukke as tussen de Van de Wervestraat en de Osystraat heraanleggen. Dat moet zorgen voor veiliger (fiets)verkeer én meer groen. De bewoners van de Van de Wervestraat hebben het gehad met wat ze een ‘bus-o-strade’ noemen. “De overlast van 1.600 bussen per dag is onhoudbaar. We willen een gesprek met De Lijn.” Begrijpelijk, als je onderstaande video bekijkt.

9 december