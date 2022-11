Zes ‘verborgen’ opleggers aangetroffen

AntwerpenEen patrouille van de mobiele eenheid reed zaterdag over de Straatsburgdok-Zuidkaai. Het team was alert en trof zes ‘verborgen’ opleggers voor vrachtwagens aan die geseind stonden in het kader van een faillissement. Vorige maand was in die omgeving ook al een oplegger in die omgeving ontdekt binnen hetzelfde dossier.