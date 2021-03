Zes maanden ‘Operatie Nachtwacht’ tegen drugsgeweld in Antwerpen: 15.000 burgers gecontroleerd, 187 gearresteerd

De politie Antwerpen heeft tijdens de eerste zes maanden van operatie Nachtwacht 14.418 burgers gecontroleerd. Voor 187 personen leidde die controle tot een gerechtelijke of bestuurlijke arrestatie. Er werden ook 25 wapens in beslag genomen. De operatie Nachtwacht kwam er na een golf van granaataanslagen in Deurne en Antwerpen-Noord.

Avondklok of niet, de drugscriminelen trokken zich vorige zomer daarvan niets aan en bestookten elkaar met granaten. Vooral de omgeving van Deurne-Noord kreeg het zwaar te verduren. Bij één van de aanslagen ontsnapte een familie van vluchtelingen aan de dood na een kogelregen uit een kalasjnikov. De familie was net in een woning in de Gryspeerstraat komen wonen waar voordien een Marokkaanse familie met banden naar het drugsmilieu had gewoond.

De politie Antwerpen die veel minder werk had door afgelaste manifestaties vanwege corona, besloot vanaf 4 september een grootschalige controleactie op te zetten. Vooral de omgeving van Deurne-Noord, Borgerhout, het havengebied en Antwerpen-Noord werden dag en nacht onderworpen aan controles. De douane en de scheepvaartpolitie namen soms deel aan de controles.

Operatie Nachtwacht had onmiddellijk resultaat. Na enkele weken stopten de granaataanslagen. De rust in de straten keerde terug.

223 geseinde personen

Burgemeester Bart De Wever maakte vandaag de resultaten na zes maanden Operatie Nachtwacht bekend.

De politie controleerde in totaal 14 418 personen en 12 629 voertuigen. 224 verdachte gebouwen werden bijzonder in de gaten gehouden. De intensieve controles leidden tot het aantreffen van 233 geseinde personen. Het ging daarbij om 77 personen die gerechtelijk werden opgespoord en 110 personen die een bestuurlijke seining hadden. Twee woningen werden op basis van drugsfeiten verzegeld.

Volledig scherm De Bearcat van de Antwerpse politie werd veelvuldig ingezet bij de operatie Nachtwacht. © Patrick Lefelon

Tijdens de actie zijn 35 voertuigen (waarvan 29 gerechtelijk), 25 wapens en iets meer dan 55 000 euro in beslag genomen. Er werd ook heel wat drugs gevonden: 618 xtc-pillen en 6 700 gram cannabis;

Bij verschillende verkeerscontroles trof de politie en/of de douane chauffeurs onder invloed van drugs of lachgas aan. Zo was er bijvoorbeeld een chauffeur die op 30 januari rond 1u50 zonder reden rondreed in Borgerhout. De man stapte uit en werd gecontroleerd. Hij stond al gekend voor verschillende corona-inbreuken. Bij de doorzoeking van zijn voertuig vonden de inspecteurs een fles lachgas.

Minder in het oog springend maar minstens even belangrijk is de “beeldvorming” van de personen die in de geviseerde wijken rondhangen. De federale gerechtelijke politie (FGP) gebruikt die informaite in haar gerechtelijke onderzoeken naar de drugsincidenten. Begin deze week zijn nog twee verdachten gearresteerd voor een granaataanslag tegen een feestzaal in Deurne.

Nachtwacht verlengd tot half april

Burgemeester Bart De Wever had verwacht dat de avondklok de Operatie Nachtwacht overbodig zou maken.

“Met bijna 200 arrestaties en aanzienlijke inbeslagnames bewijst Operatie Nachtwacht dat aanhoudende, brede acties noodzakelijk en nuttig zijn om het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid van onze wijken te versterken. Daarom heb ik Operatie Nachtwacht verder verlengd tot half april om een duidelijk lik-op-stukbeleid te voeren en drugsoverlast te bestrijden.”

Lees alles over de war on drugs in Antwerpen in dit dossier.