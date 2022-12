Zes jaar cel voor corrupte havenbediende ‘Tokio’: “Op een half jaar tijd verdiende ze zo’n 100.000 euro bij”

AntwerpenHavenbediende Khadija El Y. (20) die bij rederij CMA CMG werkte, is veroordeeld tot zes jaar cel omdat ze inlichtingen doorspeelde aan drugscrimineel Ignace C. Hij betaalde haar 10.000 euro per drugscontainer die de haven binnenraakte. Ignace C. kreeg negen jaar cel, een jaar meer dan de procureur had gevorderd. De communicatie verliep via de chatdienst Sky ECC. De verdediging van Ignace C. had wel een heel bijzonder verweer over waarom hun cliënt niet de vermeende ‘Alberto’ kon zijn.