Zes jaar cel voor corrupte havenbediende ‘Tokio’ die 10.000 euro per drugscontainer bijverdient

AntwerpenHavenbediende Khadija El Y. (20) die bij rederij CMA CMG werkte, is veroordeeld tot 6 jaar omdat zij inlichtingen doorspeelde aan drugscrimineel Ignace C. Hij betaalde haar 10.000 euro per drugscontainer die de haven binnenraakte. Zij communiceerden via de chatdienst Sky ECC.

De rechters achtten bewezen dat het tweetal een goed draaiende samenwerking hadden. Khadija El Y. verdiende er een flinke cent mee bij. Haar crimineel vermogen wordt geschat op 150.000. Ignace C. zou minstens 1 miljoen euro aan crimineel vermogen vergaard hebben. Die vermogens werden verbeurd verklaard. Naast hun celstraffen moeten Khadija El Y. en Ignace C. een boete van 20.000 en 40.000 euro betalen.

De feiten

Khadija El Y. werkte op de klantendienst van rederij CMA CMG in de Antwerpse haven. CMA CMG is één van de grootste rederijen ter wereld. Kort voor de kraak van de chatdienst Sky ECC in maart 2021 kwam Khadija, op Sky ECC heette ze ‘Tokio’ (naar een hoofdrolspeler in de Netflix-serie La Casa de Papel), op de radar van de politie met haar berichten naar Ignace C. met nickname ‘Alberto’. Deze drugscrimineel vroeg haar geregeld inlichtingen over containers, laad- en lostijden, pincodes en uurschema’s van de CMA-zeeschepen.

De openbare aanklager stelde tijdens de debatten een maand geleden dat de twee verdachten minstens vijf containers met ruim drie ton cocaïne hadden binnengesluisd. Over nog vijf andere containers werd eveneens informatie uitgewisseld maar daarin vond de douane geen cocaïne. Ignace C. vroeg aan Khadija vooral om hem te helpen bij de switchmethode. Zij zocht dan op de terminal van CMA CMG naar Europese containers die buiten het zicht van bewakingscamera’s stonden, zodat handlangers een lading cocaïne uit een Zuid-Amerikaanse container konden overladen. De aanklager stelde: “Khadija El Y. kreeg 10.000 euro per container die binnenraakte. Dat betekent dat zij in een half jaar tijd zo’n 100.000 euro heeft bijverdiend.”

Voor Ignace C. uit Brasschaat lag de opbrengst driemaal zo hoog. Hij werkte onder andere voor de drugsbende van de broers Ilyas en Gino El B., zo kon de procureur afleiden uit Sky ECC-berichten. De man verzilverde zijn opbrengsten vooral op de rekeningen van zijn moeder. Hij reed rond in een Mercedes op haar naam en in haar bankkluis lagen luxehorloges van Patek Philippe en Rolex.

“Cliënt eet geen tajine”

De verdediging was van oordeel dat ‘Alberto’ en ‘Tokyo’ niet de nicknames zijn van de twee verdachten. Advocaat Sam Vlaminck die Ignace C. bijstond, grasduinde in de chatberichten van ‘Alberto’. Die stonden vol Arabische uitdrukkingen, zoals ‘Eid Mubarak’ (een islamitische groet bij het Offerfeest, red.), Whola, Mekta, Ewa en ‘Inshallah Bro’. Eén keer stuurde ‘Alberto’ een bericht dat hij net ‘tajine’ had gegeten.

“Mijn cliënt is een Vlaming uit Brasschaat. Hij gebruikt die Arabische uitdrukkingen niet en eet al zeker geen tajine”, stelde advocaat Vlaminck. “Wie ‘Alberto’ is weet ik niet, maar het is zeker niet mijn cliënt. Ik vraag de vrijspraak.”

De advocaten Joke Bleys en Xavier Potvin hadden eveneens hun twijfels dat ‘Tokio’ de nickname van cliënte Khadija El Y. was. Daarnaast betwisten zij de bedragen die Khadija El Y. zou verdiend hebben. “Er zijn berichten waarin Ignace C. zegt dat hij 35.000 euro gaat betalen”, aldus advocaat Potvin. “Uiteindelijk zou Khadija El Y. maar 5.000 euro krijgen. Kan de aanklager eens een prijslijst maken van wie wat betaald krijgt want de speurders gissen maar.”

