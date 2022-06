Zes handlangers van drugscriminelen uit Dubai opgepakt: verdachten hebben minstens 16 ton cocaïne ingevoerd via Antwerpse haven

BORGERHOUT Muziekjour­na­list of lichttech­nie­ker worden? Trix organi­seert hele zomer lang workshops

Koste wat kost muziekjournalist worden? Of droom je van je eigen girlsband? Rep je deze zomer dan naar de woensdagworkshops in Trix. ‘Absolute Beginners’ is terug in juli en augustus voor gelijkgezinde creatievelingen.

7 juni