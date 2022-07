Zes extra Velo-stations op komst: 200 plaatsen erbij

Antwerpen GETEST. Onze reporter proeft verrassen­de smaken van de zee in de pop-upzomerbar SOMMAR: “Foodie of niet: die carpaccio van geelstaart moet iedereen geproefd hebben”

Zon, zicht op de Schelde en goed gezelschap. Meer moet dat niet zijn voor een dagje in ‘t stad, en als het van de Franse topchefs Sylvain en Paul-Henri afhangt reken je daar best nog een feestmaal bij. In SOMMAR op het Eilandje maakt de Antwerpenaar komende vier weken kennis met hun pop-uprestaurant ‘Le Corner Store’, die met een mix van fine dining en streetfood de smaken van de zee met een twist serveert. Onze reporter tafelde mee: “De tijdelijke ‘Place m’as-tu vue’ van Antwerpen.”

