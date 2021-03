Zes beklaagden vrijgesproken voor groepsverkrachting Antwerpse escorte: “Maar ze trok na tien minuten zelf haar blouse uit”

Antwerpen Beklaagden vragen vrijspraak voor groepsver­krach­ting: “Ze trok na 10 minuten zelf haar blouse uit”

13 februari Een jonge escorte beschuldigt vijf mannen van groepsverkrachting tijdens een homeparty. De beklaagden zijn het hiermee niet eens en spreken over seks met wederzijdse toestemming. Het slachtoffer zou hen beschuldigd hebben uit wraak nadat ze bestolen was. Vandaag kregen de verdachten een laatste woord in de Antwerpse correctionele rechtbank. “Ik vind het spijtig dat we hier zitten want er is absoluut nooit een verkrachting gebeurd.”