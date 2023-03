“Zelfs moord op onschuldig kind laat drugsmilieu koud”: politie doet opnieuw oproep naar getuigen in onderzoek naar dood van 11-jarige Firdaous

Zo gaat stad eruitzien als verdiepte kaaiweg wordt gebouwd nabij Het Steen: “Groot plein voor wandelaars tot aan Vleeshuis”

Een Steenplein dat dubbel zo groot wordt en doorloopt tot aan de huizenrij, auto’s en fietsers die eronder door rijden en enkel nog een ondergrondse toegang tot parking Grote Markt: vanaf 2027 of 2028 zal de kaaiweg er totaal anders uitzien. Tenzij het stadsbestuur er zich politiek toch in zou vastrijden. Schepen Koen Kennis (N-VA) houdt dinsdagavond een infosessie in de cruiseterminal. We tonen u alvast enkele straffe beelden van de metamorfose.