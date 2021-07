Zeilbootje Antwerpse zeescouts omgeslagen op Oosterschelde, iedereen veilig aan wal

Antwerpen “Beerschot 13”: nu ook vereeuwigd in tribune Olympisch Stadion

5 juli Het was al een tijd een wens van de Beerschotsupporters: waarom niet het stamnummer 13 verwerken in tribune 3? ‘Beerschot AC’ was immers een herinnering aan een droevige periode: zo heette de club toen ze in 2013 in vereffening ging. “Afgelopen weekend hebben enkele fans met mensen van DCA de handen uit de mouwen gestoken”, zegt voorzitter Francis Vrancken.