Zeescouts twee dagen lang kleurrijkste plek van België: “Jongens ridders en meisjes prinsessen? Op Unicorn Festival mag je alles zijn”

Zaterdag een stralende zon, zondag afgewisseld met wat druppels. Ongeacht het weer stroomden drieduizend festivalgangers toe om een indrukwekkende (internationale) line-up op Linkeroever te bewonderen. Voor het eerst in zeven edities is er niet één maar twee dagen feest. Denk pop, house, disco en drag.

Aan dat laatste geen gebrek op zondag. Sam ‘Veronika’ De Mol (29) herself ontvangt ons op haar stage. Al zes jaar waagt de Oost-Vlaamse zich aan de meest gedurfde outfits. Vandaag een paarse look met een kostuum recht uit de seventies: “Als ik zo over straat zou lopen zouden ze me raar aankijken, en ik zou ze geen ongelijk geven. Maar op plekken als deze kan ik juist zien wie ik op dat moment wil zijn. Drag is een vorm van fantasie overbrengen, en daarbij de vraag stellen: wat is identiteit en de sociale context waarin die gedijt.”

Volgens de dragqueen is het belangrijk om zoveel mogelijk mensen bewust te maken dat men kan - en moet- afwijken van de klassieke stereotypen: “Jongens die zich verkleden en meisjes als prinsessen? Iedereen kan zijn wat hij of zij wil zijn, en ik heb de indruk dat daar in Antwerpen plaats voor is. Als tiener groeide ik op in Schellebelle en als gay keek ik altijd reikhalzend uit om te gaan feesten in Antwerpen. In Gent begint er ook een markt voor te komen met de opkomst van House of Luxe, maar Antwerpen was toch de eerste.”

Quote Of het nu drag, hertero of gay is: always be yourself. Organisatrice Kim Vlaminck

Rob Van Remoortere organiseert het festival met Kim Vlaminck sinds 2013: “We hebben geen incidenten gehad dit weekend, en dat is op zeven edities ook nooit het geval geweest. Het is zelfs zo dat mensen jaarlijks vrijwillig komen werken omdat de sfeer zo leuk is. Het is natuurlijk een fantastische locatie, en als het mag van de Zeescouts zouden we hier volgend jaar ook graag blijven”, lacht Van Remoortere. “Unicorn festival is ontstaan uit het idee dat de LGBTQ+-gemeenschap een volwaardig festival verdient. En je ziet: er komen ook zeker hetero’s op af.”

Drag, hetero en gay

Vlaminck voegt nog toe: “Het gaat over exclusiviteit en het feit dat iedereen altijd zichzelf kan zijn. Of dat nu drag, hertero of gay is: always be yourself. Het gaat veel verder dan de stempels die iedereen steeds aan elkaar wil geven. De feedback die we altijd ontvangen dat er hier zo een leuke, vriendelijke sfeer hangt. Het verhaal dat we willen vertellen wordt gereflecteerd in de sfeer die hier hangt.”

