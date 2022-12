“Zeeschildpad en dolfijn helpen patiëntjes ontspannen”: interactieve muurschilderingen brengen afleiding in kinderziekenhuis

De schilderingen werden geschonken door de vzw Beyond the Moon, waarmee het ziekenhuis al jaren samenwerkt. Boyond the Moon steunt families met een ernstig ziek kind door hen een kosteloze gezinsvakantie te bieden, voor of na een behandeling en ver weg van het ziekenhuis. Hun vakantieproject ‘Offer a Vacation’ bestaat al zeventien jaar.

“We vonden het vreselijk dat we door de pandemie geen vakanties op maat van het zieke kind konden organiseren”, zegt Pascale Somer, medeoprichter van de vzw. “Zo kwam het idee om de zieke kinderen in de ziekenhuizen een hart onder de riem te steken. Ons netwerk van kinderziekenhuizen is een belangrijke schakel voor onze missie: de ziekenhuizen brengen ons in contact met families met een ernstig ziek kind die beantwoorden aan onze selectiecriteria voor een zorgeloze all-in gezinsvakantie. Daarnaast is ons schilderproject een creatief, therapeutisch ondersteunend middel om pijn te verzachten en ongemakken te verlichten.”