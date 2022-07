Zeeland gaat in beroep tegen vergunning Antwerpse ethaankraker Ineos

“Er is geen goede passende beoordeling gemaakt voor stikstofdepositie op de Zeeuwse Natura-2000 gebieden”, staat te lezen op website van de provincie Zeeland. “Zonder deze goede passende beoordeling kunnen wij niet beoordelen of de vergunning voldoet aan de regelgeving rondom stikstof.”

Ongerust

De ophef over werkzaamheden in de Antwerpse haven maakt de Nederlanders duidelijk ongerust. Naast de ethaankraker is er ook nog het PFAS-dossier, waarbij mogelijk vervuild slib wordt aangevoerd uit de Antwerpse haven voor bouwprojecten in Nederland. Tot slot is er Oosterweel én de hoge concentratie van microplastics in de Westerschelde.