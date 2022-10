“Ze razen er met de bulldozer door”: Bond Beter Leefmilieu vindt dat Lantis en minister Peeters onderhandelingen opblazen

Antwerpen Flessen lachgas in beslag genomen tijdens controle

De Antwerpse politie hield maandag een korpsactie in de regio Oost. Samen controleerden de politiediensten 54 personen en 46 voertuigen. In een achtergelaten auto vond de politie zes flessen met lachgas in. Het ging om vier lege en twee volle flessen met een inhoud van 4,5 liter. Ze zijn in beslag genomen.

13 oktober