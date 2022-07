Ze is nog niet eens halverwege en stad kondigt al aan: “Antwerpen ook in 2026 en 2030 gaststad voor The Tall Ships Races”

AntwerpenAntwerpen is opnieuw een aanmeerplaats voor The Tall Ships Races in 2026 en 2030. Dat werd deze avond bekendgemaakt op het Captain’s Dinner van de huidige editie.

Organisator Sail Training International (STI) benoemde Antwerpen wegens de onderlinge historische band tot allereerste ‘Anchor Port’. Dat houdt in dat de stad en STI zich engageren om opnieuw naar de Schelde te komen met het evenement, waarbij de afspraken voor de komende twee edities al gemaakt zijn. Momenteel doet de internationale zeilwedstrijd reeds voor de zevende keer Antwerpen aan. Na passages in 1993, 2001, 2004, 2006, 2010 en 2016 is 2022 opnieuw een jaar waarin honderdduizenden bezoekers zich komen vergapen aan de kathedralen van de zee.

‘Anchor Port’

Antwerpen heeft de ambitie om in de toekomst elke vier jaar The Tall Ships Races te ontvangen. “Wegens de lange en intense historische band tussen The Tall Ships Races en Antwerpen werkten organisator Sail Training International, stad Antwerpen en Port of Antwerp-Bruges samen het concept van een ‘Anchor Port’ uit, dat een win-winsituatie oplevert voor alle partijen. In het geval van Antwerpen geldt dat alvast voor de twee eerstkomende edities, van 2026 en 2030. Het idee van de Anchor Ports zal door STI nog verder uitgerold worden naar andere succesvolle gaststeden uit het verleden”, aldus de organisatoren.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

De komst van The Tall Ships Races zet telkens weer de rijke maritieme historiek en de intense band tussen stad en haven in de verf. Ook biedt het stad Antwerpen en Port of Antwerp-Bruges een uitgelezen platform om belangrijke innovaties en duurzame initiatieven te tonen. Maar het belangrijkste is dat de Races zorgen voor een cruciale positieve sociale impact: ze promoten het onderlinge begrip tussen jongeren van verschillende culturen en landen, en biedt hen via de zeiltraining een persoonlijke ontwikkeling en ervaringen die ze voor het leven meedragen. Zo doen, na een inclusieve selectie, ook een honderdtal Belgische jongeren mee als lid van de Antwerp Crew.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.