"Ze hebben na vrijlating uren gehuild": 14-jarigen na lockdownfeestje opgesloten in kleine, vuile cellen

Antwerpen Unieke opleiding over godsdien­sten en levensbe­schou­win­gen bedreigd: “Nog vóór herexamens moeten we weg uit kasteel Ieperman”

15 februari De toekomst van de internationaal geprezen Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (FVG) staat op losse schroeven. Al 35 jaar huurt ze kasteel Ieperman aan de Bist in Wilrijk. Na een negatief rapport over de brandveiligheid wil het GO! het gebouw verkopen. Rector Chris Vonck is aangeslagen: “Op 31 augustus moeten we eruit, nog vóór de herexamens. En wat met onze bibliotheek van 20.000 boeken?”