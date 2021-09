Ze dachten dat hun vegan restaurant in Antwerpen nooit zou werken, nu zit het stampvol: “Veel mensen hebben het niet eens door”

Antwerpen ‘Knaldrang’ bij Antwerpse studenten: ‘verken­nings­da­gen’ van unief hopeloos uitver­kocht

18 september En of ze er goesting in hebben, de studenten (in spe) van de Universiteit Antwerpen. Want nog nooit schreven zoveel nieuwelingen én begeleiders zich in voor de driedaagse ‘verkenningsdagen’ in de Hoge Rielen. “Ideaal om vriendschapsbanden te smeden.”