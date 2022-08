Zangstem openzetten of feesten op de Schelde? Ontdek onze weekendtips in en rond Antwerpen

Voetbal Beker van België City Pirates kegelt eerstenati­o­na­ler Olympique Charleroi uit de beker, Kenneth Ugoh is matchwin­naar (1-0): “Vertrouwen van de coach maakt verschil”

Een ding is zeker, verrassingen zijn er altijd wel in de beker en zo ook in Merksem zondagavond. Omwille van de hitte werd de aftrap verlaat naar 19.30 uur en dat bleek een goede beslissing voor City Pirates, dat eerstenationaler Olympique Charleroi ontving. Jeugdproduct Kenneth Ugoh tekende rond het half uur voor de 1-0 na een knappe individuele actie en een sterke thuisploeg hield die voorsprong daarna ook vast. Dat heet dan een stunt en dus mogen de Piraten zich opmaken voor de volgende ronde waarin tweedenationaler Dikkelvenne op bezoek komt.

15 augustus