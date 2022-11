Zakenpartner Radja Nainggolan weer aan de slag in luchthaven na eerdere cocaïnesmokkel voor terreurorganisatie Hezbollah

AntwerpenIbrahim Ahmadoun, een investeerder van het luchtvaartbedrijf van ex-Rode Duivel Radja Nainggolan, gaat weer aan de slag in de luchthaven. Hij werd in 2016 in de Verenigde Staten veroordeeld nadat hij in opdracht van terreurorganisatie Hezbollah 1.100 kilo cocaïne moest uithalen op de luchthaven van Deurne.

Meer over drugs in Antwerpen vind je in dit dossier.

Radja Nainggolan liet vorige week weten dat hij gaat investeren in de luchtvaartsector. Hij lanceerde samen met luchtvaartondernemer Carl Legein van The Aviation Factory Rad Lab, een bedrijf dat luxevilla’s en privéjets zou willen verhuren aan voetballers en internationale dj’s. Ook Ibrahim Ahmadoun investeerde in het bedrijf. Het is opvallend dat Ibrahim aan het werk is in de Antwerpse luchtvaartsector, aangezien hij in 2011 betrokken was bij een grote cocaïnesmokkel.

Cocaïnesmokkel in 2011

“In december 2011 moest Ibrahim de paperassen in orde brengen voor een vliegtuig dat in Deurne zou landen vanuit de Dominicaanse Republiek”, zegt de broer van Ibrahim. De vlucht werd geannuleerd, omdat de Amerikaanse drugbestrijdingsdienst DEA had ontdekt dat er aan boord 1,1 ton cocaïne verstopt zat. Het vliegtuig werd op de luchthaven van La Romana aan de grond gehouden. Twee Europeanen werden opgepakt.” Later volgde de arrestatie en uitlevering van de Libanese gangster Ali Koleilat Dalbi. Hij zou het brein zijn achter het mislukte cocaïnetransport.

Volgens zijn broer had Ibrahim niets met de operatie te maken. “Hij is nooit ondervraagd geweest en er liep nooit een onderzoek tegen hem.” Zijn leven en zijn job bij FlyingGroup gingen gewoon verder.

In september 2015 wilde een Libanees een vloot privévliegtuigen laten charteren en hij wilde dat per se met Ibrahim bespreken in Vilnius. Toen de Amerikanen dat hoorden, hebben ze zijn uitlevering gevraagt. Ibrahim nam in Deurne namelijk cocaïne in ontvangst voor de Libanese terreurorganisatie Hezbollah.

Celstraf

In de Verenigde Staten werd Ibrahim Ahmadoun veroordeeld tot 100 maanden celstraf. In 2020 deed hij een aanvraag om de rest van zijn straf in België te mogen uitzitten, dat zou in theorie tot 2024 zijn. Maar in 2021 werd hij reeds vervroegd vrijgelaten.

Lees ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.