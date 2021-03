Zakenman barst in tranen uit na vrijspraak voor invoer van 430 kg cocaïne

Zakenman Christophe E. uit Halen die 8 jaar celstraf riskeerde voor de invoer van 423 kilogram cocaïne, is vrijgesproken over de hele lijn. Volgens de rechter is allerminst bewezen dat Christophe E. weet had van de drugs die in zijn container met Braziliaans zout werden gevonden. E. viel zijn vrouw en zijn advocaat huilend in de armen na de vrijspraak.

De openbare aanklager was overtuigd. Toen Christophe E. in 2017 drie containers met Braziliaans zout bestelde, was het hem niet om dat zout maar wel om de cocaïne te doen. De eerste twee containers kwamen probleemloos bij Christophe E. terecht. De derde container werd door de douane geblokkeerd op de terminal in de Antwerpse haven. De inhoud zou enkele dagen later fysiek worden gecontroleerd.

Quote Wie kon er in Zuid-Amerika allemaal drugs in de container hebben gestopt? Eén man kon dat zeker niet, mijn cliënt Christophe E. want die was in België Pol Vandemeulebroucke

Christophe E. raakte in paniek en klampte de expediteur aan om de pincodes van de container te krijgen. Dan kon Christophe E. zelf de container laten ophalen. Volgens de expediteur bood Christophe E. tot een half miljoen euro voor die pincodes.

“Vreemd parcours”

Advocaat Pol Vandemeulebroucke die Christophe E. bijstond, had op de rechtbank het vreemde parcours van de container uitgelegd. Tot drie keer toe miste de container in de Braziliaanse haven Santos een schip van rederij MSC. Daarna maakte de container een omweg langs Panama voor hij op de boot naar Antwerpen werd gezet.

“Wie kon er in Zuid-Amerika allemaal drugs in de container hebben gestopt? Eén man kon dat zeker niet, mijn cliënt Christophe E. want die was in België”, pleitte Vandemeulebroucke.

Mogelijk waren de drugs besteld door de expediteur uit Antwerpen of door een man met een loods in Hulshout waar de container met zout zou gelost worden. De expediteur had zich burgerlijke partij gesteld tegen Christophe E. omdat hij enkele werknemers had gestalkt om de pincodes te krijgen. De rechtbank weerde de burgerlijke partij uit het debat.

“Firma heropbouwen”

De rechtbank oordeelde donderdagmiddag dat er te veel gaten zitten in het verhaal van de openbare aanklager. Zakenman Christophe E. wordt over de hele lijn vrijgesproken van drugsinvoer. De man kon zijn geluk niet op en verliet in tranen de rechtbank. Hij kan zich volop concentreren op de heropbouw van zijn firma in dierenvoeding.

Christophe E.: “Bij de start van het onderzoek in 2017 heb ik drie maanden in voorarrest gezeten met als gevolg dat mijn firma failliet is gegaan en mijn negen personeelsleden zijn ontslagen. Ik heb teruggevochten ondanks alle moeilijkheden met justitie en ben een nieuwe firma begonnen.”