Zakaria vindt trouwring van weduwe Ann terug op Turnhoutsebaan: “Alsof ik mijn veiligheid terug heb”

Antwerpen Bart De Wever krijgt bakken vol kritiek in drugsdebat: “Maar ons preventief net wérkt, want dankzij alle arresta­ties zijn ook veel aanslagen voorkomen”

De Antwerpse gemeenteraad was maandag verenigd in de afschuw over de dood van de 11-jarige Firdaous E.J. in Merksem. Over de aanpak van de drugsoorlog kreeg burgemeester Bart De Wever (N-VA) bakken vol kritiek. “Werk méér samen, over alle bestuursniveaus heen”, klonk het. De Wever kaatste terug met hoge arrestatiecijfers.

18:45