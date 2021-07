Zaak-Julie Van Espen wordt vandaag doorverwezen: “Bakelmans weet wat hem op assisen te wachten staat”

Antwerpen 6.843 geboorten in Antwerpen, Sara en Moham(m)ed populair­ste voornamen

6 juli Het voorbije jaar (2020) zijn er in de stad Antwerpen 6.843 kinderen geboren. Dat is 5,7 procent minder dan in 2019. Driekwart van de pasgeborenen heeft de Belgische nationaliteit, maar 64 procent van de moeders is vreemdeling. Populairste jongensnaam blijft Moham(m)ed, bij de meisjes is dat Sara.