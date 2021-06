Xander De Rycke blikt terug op 15-jarige carrière in exclusieve show in Lotto Arena

Torens in plaats van het Centraal Station of een groot winkelcen­trum op het Zuid? Deze vier plannen lagen ooit op tafel in Antwerpen

5 juni In onze rubriek ‘Wie weet waar?’ geeft Antwerps stadsgids en BeroepsBelg Tanguy Ottomer elke week een prachtige foto prijs van het Antwerpen uit ver vervlogen tijden. Dat doen we nu al één jaar lang, dus hebben we een ‘speciale’ editie voor u in petto: we onthullen vier plannen die niét zijn uitgevoerd in Antwerpen. Jammer, of gelukkig? Oordeelt u vooral zelf. Annick De Ridder, schepen van Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening (N-VA), doet dat ook.