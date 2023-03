“Wraakroepend, pure kafka”: bomen gekapt en huizen gesloopt voor kazerne aan Antwerpse Kielsevest (die er niét komt)

“10.000 euro in ruil voor informatie over drugscon­tai­ner”: Vicky V.D. (35) veroor­deeld voor hulp aan Antwerpse drugsbende

De 35-jarige Vicky V.D. uit Stekene werd veroordeeld omdat zij als bediende van een havenbedrijf informatie over drugscontainers doorspeelde aan voetbalvriend Karim V. De gegevens kwamen zo terecht in het netwerk van Mohamed Reda C., bijgenaamd ‘De Algerijn’, het hoofd van een Antwerpse drugstak. Zijn bende kon de computers van het havenbedrijf hacken. Welke straffen kregen de betrokkenen?