“Wout wint met een straat voorsprong”: Antwerpse wielerfans zorgen voor mooie apotheose van drie dagen WK-koorts

Antwerpen is de voorbije tien jaar meer dan ooit uitgegroeid tot wielerstad. En eerlijk, de enorme drukte van de Tour in 2015 of de drie edities van de Ronde van Vlaanderen vóór corona leek ons niet te worden geëvenaard. Maar de eerste fans zochten zich toch al een goede plek achter de dranghekken vanaf een uur of acht.

Van Antwerpen naar Leuven

Zoals Vincent Van Rooy uit Ninove. Eén van de sfeermakers in een groep van acht. “We zijn met een gehuurd busje naar Antwerpen gekomen. We wilden zo weinig mogelijk missen van de koers. Straks trekken we via een tussenstop in Werchter naar Leuven.”

“We supporteren natuurlijk voor Mathieu van der Poel. Grapje: voor Wout. Als hij het niet haalt, hoop ik op Yves Lampaert. Maar dan nog: zolang er maar een Belg wint. En dan, sorry, gaan we ons een stuk in onze kl… zuipen. En als er een buitenlander wint, ook. Om ons verdriet te verdrinken. We gaan niet rap thuis zijn.” (lees verder onder de foto)

Volledig scherm Hercule en Auguste kwamen met hun moeder van Gent naar Antwerpen. Ze hebben één held: Wout van Aert. © Klaas De Scheirder

Even verderop staan erg jonge fans klaar om hun idolen te zien passeren. Auguste (8) en Hercule (10) tippen op, wie dacht u, Wout van Aert. “We fietsen veel. We willen graag even goed als Wout worden.” Daar kan mama Nora niets tegenin brengen. Na de start rijden ze meteen terug naar Gent. Voor een namiddag spannende tv.

Quote Dit spektakel mocht ik niet missen. Wout van Aert maakt veel kans, denk ik. Maar de puzzelstuk­ken zullen mooi in elkaar moeten vallen. Supporter Bart Hellemans uit Kontich

Voor de wat ouderen onder ons blijft een Molteni-trui iconisch. De Merckx-tijd, weet je wel. Bart Hellemans uit Kontich draagt ze met fierheid. “Ik ben een groot wielerfan. Dit spektakel mocht ik niet missen. Wout van Aert maakt veel kans, denk ik. Maar de puzzelstukken zullen mooi in elkaar moeten vallen. Bij de vrouwen zag ik hoe goed de Italiaanse Balsamo werd geloodst. Als ze dat met Wout kunnen doen, wint hij met een straat voorsprong.”

Intussen zorgen sterren als Peter Sagan (“Heel plezierig om in Antwerpen te zijn”) en Mark Cavendish (België is de beste plek in de wereld om te racen”) voor de ideale opwarming naar de apotheose van de Antwerpse WK-dagen. Het publiek smult ervan. En dan gaat het spreekwoordelijke dak eraf als het achtkoppig Belgisch team eraan komt. Remco Evenepoel en Jasper Stuyven worden stormachtig toegejuicht, maar dat is klein bier vergeleken met Wout. Nu nog die titel pakken... (lees verder onder de foto)

Volledig scherm De Groenplaats liep niet helemaal vol, maar de sfeer was er niet minder om. © Klaas De Scheirder

Succes voor Antwerpen?

De fabuleuze drone- en helikopterbeelden van Antwerpen zijn best wel meegenomen als citymarketing. De stad gaf 800.000 euro uit om de start van drie WK-races te kunnen organiseren. Vrijdag en zaterdag lokte de Beloften bij de mannen en de Elite bij de vrouwen nog niet de grote massa. Sommige terrassen bleven ook lang aan de lege kant, ondanks het mooie septemberweer. Maar Dimitri Vantomme, baas van karaokebar Bonaparte, hoor je niet klagen. “Ik heb mijn beste vrijdag ooit gedraaid. Je moet dit soort organisaties als een langetermijninvestering zien. In de hele wereld komen we in beeld. Dan kiezen de toeristen misschien al eens sneller voor ons dan voor Brugge. We zijn de coolste stad van Vlaanderen. En de horecamensen die klagen? Die moeten dan maar een zaak beginnen ‘op de parking’.

Volledig scherm VIncent Van Rooy (derde van links) kwam met een stel vrienden van Ninove. Ze willen ook de koers in Leuven volgen. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Spannende momenten voor de Belgische helden het podium komen opgefietst. © Klaas De Scheirder

Volledig scherm Bart Hellemans uit Kontich, getooid in de iconische Molteni-trui van Eddy Merckx' gloriedagen. Ook hij tipt op van Aert. © Klaas De Scheirder