Wout van Aert pleegde volgens arbeidshof dan toch contractbreuk: hij moet ex-ploeg 662.000 euro als verbrekingsvergoeding

AntwerpenNa een vrijspraak in eerste aanleg besliste het arbeidshof in Antwerpen vandaag dan toch dat Wout van Aert zijn contract bij Sniper Cycling op onrechtmatige wijze had verbroken. Daardoor is hij de wielerploeg van Nick Nuyens nu ruim 662.000 euro verschuldigd in de vorm van een verbrekingsvergoeding.

Het contract dat Van Aert getekend had met Sniper Cycling, de ploeg van renner Nick Nuyens, liep oorspronkelijk van 1 januari 2017 tot 31 december 2019. Door omstandigheden en een verstoorde samenwerking besloot Van Aert op 17 september 2018, ruim een jaar voor de oorspronkelijke afloopdatum van het contract, om de arbeidsovereenkomst stop te zetten.

Dat was uiteraard niet naar de zin van Sniper Cycling en de ploeg besloot Van Aert voor de rechter te dagen. Zijn respectieve raadslieden vermeldden in hun opzegbrief ‘ernstige tekortkomingen' en ‘absoluut ontoelaatbare praktijken’. De directe aanleiding zou evenwel zijn geweest dat Sniper aan Niels Albert had gevraagd om een document op te stellen over de samenwerking met Van Aert, waarbij hij onder druk werd gezet om Van Aert in een slecht daglicht te stellen.

Quote Het arbeidshof acht het niet bewezen dat Nuyens hierbij ongeoor­loof­de intenties had. Het stelt evenmin enige ongeoor­loof­de druk op Albert vast. Arbeidshof te Antwerpen

Geen dringende reden

Tijdens de zitting in mei getuigde Albert: “Hij (Nuyens, red.) vroeg waarom ik zou stoppen (...) Hij vroeg me om in de motivatie te melden dat de reden de verandering van Wouts karakter was. Het moest overkomen alsof Van Aert de reden van mijn vertrek vormde. (...) Ik heb Nuyens gezegd dat ik dat onmogelijk kon doen omdat ik drie goede jaren had gehad met Van Aert.”

Die verklaring vond de Mechelse rechtbank in 2019 voldoende om de contractbreuk van Van Aert voor “dringende redenen” te aanvaarden. Nuyens en Sniper zagen dat anders en gingen in beroep. Daar krijgen zij nu gelijk.

“Volgens het arbeidshof kan men Nuyens niet verwijten dat hij Albert vroeg dit op papier te zetten,” aldus het hof. “Het arbeidshof acht het niet bewezen dat Nuyens hierbij ongeoorloofde intenties had. Het stelt evenmin enige ongeoorloofde druk op Albert vast. Het arbeidshof besluit dan ook dat Sniper Cycling geen ernstige fouten beging. Hierdoor is het ontslag wegens dringende reden onterecht.”

662.000 euro

De vergoeding van 1,2 miljoen die Nuyens en Sniper hadden geëist vond het hof echter iets te driest. “Bij de berekening van de vergoeding neemt het arbeidshof het prijzengeld en de startgelden niet in aanmerking. Het arbeidshof veroordeelt Van Aert tot betaling aan Sniper Cycling van een verbrekingsvergoeding van 662.404,31 euro.”

De eis van Sniper Cycling tot een vergoeding wegens rechtsmisbruik en/of misbruik van ontslagrecht, wijst het hof echter af. Sniper beweerde dat door het foutieve optreden van Van Aert de ploeg ophield te bestaan as Pro Continentaal wielerteam en dat er belangrijke sponsors waren weggelopen. Volgens het hof kon Sniper geen schade bewijzen die verschilt van deze veroorzaakt door het ontslag zelf.

Reactie advocaat Van Aert

Advocaat Walter Van Steenbrugge: “De interpretatie van het hof wijkt 180° af van het oordeel van de arbeidsrechtbank in Mechelen. Wat ik bijvoorbeeld niet in het arrest vind, is dat door Niels Albert een verklaring van Van Aert werd gevraagd om van de opzeggingsvergoeding af te geraken. Dat was een valse verklaring in ruil voor centen. Stel u maar eens voor dat een werknemer in opdracht van zijn baas een andere werknemer in diskrediet brengt, dan zouden de vakbonden op alle barricades staan als dat ongestraft zou blijven. Dat is voor een stuk wat hier gebeurd is en dat mis ik in het arrest van het arbeidshof

Het is voor ons niet leuk om een standpunt van de arbeidsrechtbank in Mechelen dat heel gunstig was voor ons en heel helder op papier werd gezet, nu volledig teniet wordt gedaan. Wout heeft mij gevraagd de mogelijkheden om in Cassatie te gaan te onderzoeken. Dat rechtsmiddel staat nog open en ik verwacht dat Cassatie hier het laatste woord over zal hebben.”