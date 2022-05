Workshops van Zaïna (34) laten kleine kunstenaar floreren: "Juridisch advies is er niet enkel voor grote artiesten”

Voor Zaïna was het al lang een droom om haar twee passies te combineren: kunst en rechten. Haar vader is beeldhouwer, en al van kinds af aan wilde ze iets betekenen voor kleinere artiesten. “Van mijn vader hoorde ik dat kunstenaars vaak niet opgeleid zijn om de kleine lettertjes te lezen, hoe met contracten om te gaan of zich te beschermen tegen plagiaat”, aldus Zaïna. “Daarom begon ik aan een studie Rechten, en werkte ik een tijdje als advocaat met een specialisatie in intellectueel eigendomsrecht. Maar dat viel tegen: ik vertegenwoordigde een soort ‘elite’, er kwamen enkel artiesten met veel kapitaal bij me terecht voor juridisch advies.”

Afspiegeling van mezelf

Dat was niet Zaïna’s missie: ze wilde iets betekenen voor kleinere artiesten die nood hebben aan juridisch advies bij de start van hun onderneming. Ondertussen is Zaïna zelf beeldend kunstenaar, en die passie combineert ze met haar studie Rechten in haar eigen bedrijf dat ze in 2019 oprichtte: Alpha Legal Creatives. “Ik wil beginnende artiesten helpen bij het totaalpakket. Ten eerste geef ik juridisch advies en sta ik kunstenaars bij wanneer ze een veilige business willen uitbouwen. Verder help ik hen ook bij het maken van een website, een logo, sociale media ... Die combinatie van het juridische en het artistieke luik is een afspiegeling van mezelf. De droom is om een van de grootste ‘creative legal agencies’ te worden in België en Nederland, want we zijn ondertussen ook gevestigd in Rotterdam. Het doel is om de startende creatieveling de kans te geven om te floreren.”