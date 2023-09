Woning onder vuur genomen in Borgerhout

Reuben D.B. gaf vorig schooljaar nog les aan 7-jarigen in lagere school: “Wij begrijpen dat dit voor ongerust­heid kan zorgen”

Reuben D.B. (34), de spilfiguur in de zaak-Sven Pichal, was tot eind juni nog leerkracht in een Antwerpse stedelijke basisschool. Dat blijkt uit een interne mail van de school die onze redactie kon inkijken. D.B. wordt verdacht van het bezit en de verspreiding van misbruikbeelden van minderjarigen. “Onze school wordt momenteel niet vermeld in het lopende onderzoek.”