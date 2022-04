Woning in Deurne beschadigd door brandbom

Brasschaat The Day Before Tomorrow lost eerste namen: De Jeugd van Tegenwoor­dig vormt headliner

Het dancefestival The Day Before Tomorrow heeft de headliner van haar negende editie bekendgemaakt. De Nederlandse rapgroep ‘De Jeugd van Tegenwoordig’ staat op 27 augustus op de mainstage in het Gemeentepark van Brasschaat. Ook Regi en Ronny Retro prijken op de affiche.

21 april