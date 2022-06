WK 3x3 basketbal schiet uit de startblokken op Groenplaats: “Indrukwekkend snel spel”

AntwerpenHet WK 3x3 basketbal is vanmiddag officieel van start gegaan op de Groenplaats in Antwerpen. Nog tot zondag kunnen 1.800 toeschouwers genieten van snelle basketbalwedstrijden tussen 20 verschillende landen. België mocht alvast een overwinning optekenen tegen Slovenië. “Het ziet er eenvoudig uit, maar dat is het zeker niet.”

3x3 is een populaire variant van het traditionele basketbal, en sinds kort een olympische discipline. Stad Antwerpen mag het WK ontvangen, waarop de twintig beste mannen- en vrouwenteams een gooi doen naar de titel van wereldkampioen. Ook de Belgian 3x3 Lions en 3x3 Cats zijn daarbij, net als de titelverdedigers van de Verenigde Staten en China. De poulematchen worden van dinsdag tot en met vrijdag afgewerkt. Er zijn vier sessies per dag. Zaterdag staan de achtste finales en kwartfinales op het menu, op zondag de halve finales en de finales.

Het WK 3x3 basketbal op de Groenplaats in Antwerpen.

Perfecte examenpauze

Alle matchen van de Crelan FIBA 3x3 World Cup worden op de Groenplaats gespeeld, waar een tribune voor 1.800 toeschouwers verrees. Daartussen zitten ook Jorgen (38) en zijn zoon Matthis (10). “Wij kennen eigenlijk niet veel van basketbal, maar we zijn allebei heel sportief”, aldus Jorgen. “We wonen hier in Antwerpen, dus wilden we graag eens passeren. 3x3 is eigenlijk toffer om naar te kijken dan gewoon basketbal.” “Ik vind het ook heel leuk om naar te kijken”, vult Matthis aan. “Ik hoop dat België wint.”

Studenten Lauren (23) en Shanti (26) nemen even pauze tussen de examens door. “We hebben vandaag examen gehad, en wilden even ontspannen”, zegt Lauren. “We studeren kine, dus sport interesseert ons wel.” “3x3 is heel aangenaam om naar te kijken, al zijn we niet helemaal mee met de spelregels. Maar we komen vrijdag nog eens kijken”, lacht Shanti.

Het WK 3x3 basketbal op de Groenplaats in Antwerpen. Jorgen en Matthis.

Het WK 3x3 basketbal op de Groenplaats in Antwerpen. Lauren en Shanti.

Niet eenvoudig

Op de Grote Markt staat een opwarmingsterrein met een tribune voor 300 toeschouwers. Daar zitten Dries (27) en Maarten (27) te kijken hoe de Spaanse vrouwen opwarmen. “Ik heb vroeger basketbal gespeeld en ben recent verhuisd naar Antwerpen met veel pleintjes in de buurt. Daar is 3x3 basketbal ontstaan, dus is de liefde voor basketbal ook bij mij weer aangewakkerd”, vertelt Maarten.

“Ik ben leerkracht LO en heb net 3x3 basketbal in mijn lessen aangeboden”, aldus Dries. “Ik kom nu eens kijken of ik die lessen nog wat kan aanpassen. We hadden geen ticket voor de Groenplaats, maar we hebben hier toch nog naar de wedstrijd van de Belgen kunnen kijken op groot scherm. Het was heel indrukwekkend, 3x3 is een enorm snel spel. Het ziet er eenvoudig uit, maar dat is het zeker niet.”

Het oefenterrein van het WK 3x3 basketbal op de Grote Markt in Antwerpen. Dries en Maarten.

Het oefenterrein van het WK 3x3 basketbal op de Grote Markt in Antwerpen.

