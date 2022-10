Witte koepels van Artdome landen in Antwerpse Scheldebocht

ARTDOME, Temple of Digital Arts, komt voor het eerst naar Europa en streek neer op de Waagnatie in Antwerpen. ARTDOME Antwerpen is Europa’s eerste digitale kunstkoepel. De projectietechnologieën en de koepelvorm zorgen voor immersieve expo’s in een mooi kader. Meestal worden immersieve expo’s geprojecteerd op vloeren en op vlakke muren, ARTDOME biedt met zijn koepel projecties in 360°.

Intenser

Er staan verschillende tentoonstellingen op de planning bij ARTDOME. Van 21 oktober tot 21 november is er ‘Monet to Kandinsky, revolutionary art’, een expo over het werk van tien grote kunstenaars uit de 19de en 20ste eeuw. Van 22 oktober tot 29 januari vindt er een educatieve familieshow plaats, ‘Dinosaurs, a story of survival’, en van 22 oktober tot 29 januari is er ‘Explore’, over wetenschap en ruimtevaart. Er komen binnenkort nog meer expo’s aan, zoals ‘Being Van Gogh’ en ‘Banksy, the art of rebellion’.