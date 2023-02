Wist je dat ... je reus Antigoon nog altijd kunt bewonderen in het MAS?

Antwerpen/Deurne Lichaam in koffer is van een vrouw, mogelijk uit het prostitu­tie­mi­li­eu

De romp die vrijdagavond in een reiskoffer in de kelder van een appartementsblok aan de Bisschoppenhoflaan in Deurne is aangetroffen, is van een vrouw. Dat is uit goede bron vernomen. De vrouw is nog niet geïdentificeerd. Mogelijk gaat het om iemand die werkzaam was in het prostitutiemilieu.

30 januari