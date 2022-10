Wist je dat … het dak van het MAS oorspronkelijk niet publiek toegankelijk was?

Antwerpen Vermoede­lij­ke dealers gepakt bij verlaten apparte­ments­ge­bouw

Het wijkondersteuningsteam van de regio Noord arresteerde zaterdag een vermoedelijke dealer nadat die kort een appartementsgebouw was binnen gegaan. De bewoner had een dosis cocaïne gekocht. De verdachte had cash geld op zak en nog drie dosissen cocaïne.

