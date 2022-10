Wist je dat … er op elf jaar een nieuw museum ín het KMSKA is gebouwd?

Antwerpen November Boeken­maand vervangt boeken­beurs met signeerses­sies en tentoon­stel­lin­gen in heel Antwerpen

De stad Antwerpen organiseert volgende maand een nieuw publieksevent: November Boekenmaand. Een hele maand lang staat het boek en lezen in de kijker met een nieuw boekenfestival, enkele grote boekenevents en activiteiten in bibliotheken en boekhandels. November Boekenmaand is de opvolger van LEES!, het boekenfestival in Antwerp Expo.

5 oktober